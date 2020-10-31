Гвардиола призвал вернуть пять замен в АПЛ

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола считает, что Английская премьер-лига (АПЛ) должна вернуть правило пяти замен из-за высокой травматичности футболистов.

«Речь идёт об игроках, забудьте о преимуществе. Когда футболисты играют каждые три дня, то начинают страдать. Почему во всех лигах пользуются возможностью пяти замен, а мы не можем защитить игроков? Статистика говорит сама за себя. Футболисты не восстанавливаются после предыдущего матча, даже в прошлом сезоне. Это не имеет никакого смысла. Кто голосовал за подобные решения? Кто эти люди? Кто бы это ни был, они должны защищать футболистов», — цитирует Гвардиолу Goal.

Со старта сезона-2020/21 АПЛ вернулась к формату трëх замен за матч у каждой команды.

Ранее футболист «Ливерпуля» Ван Дейк успешно перенёс операцию на колене.