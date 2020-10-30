СМИ: Президент ПСЖ оправдан по делу о коррупции

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Президент французского ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи оправдан по делу о коррупции, а бывший генеральный секретарь Международной федерации футбола (ФИФА) Жером Вальке получил 120 дней условно.
СМИ: Президент ПСЖ оправдан по делу о коррупции
  • Reuters

Об этом сообщает AFP.

В 2017 году Генеральная прокуратура Швейцарии возбудила уголовное дело в отношении Аль-Хелаифи и Вальке по подозрению во взяточничестве, в мошенничестве, преступной халатности и подделке документов. 

В прокуратуре Швейцарии считали, что с 2013 по 2015 год Вальке использовал своё положение в ФИФА, чтобы права на трансляцию международных турниров в Италии и Греции достались определённым компаниям. Отмечается, что речь шла о чемпионатах мира и Кубках конфедераций с 2018 по 2030 год. По информации СМИ, Вальке получил от Аль-Хелаифи, который является также главой медиагруппы beIN Media, взятки в виде трёх платежей на общую сумму €1,25 млн.

В январе 2018 года Вальке отстранили от деятельности, связанной с футболом, на 12 лет.

Ранее сообщалось, что бывший президент Всероссийской федерации лёгкой атлетики Валентин Балахничёв не стал обжаловать трёхлетний тюремный приговор, вынесенный ему судом Парижа по делу об антидопинговых нарушениях.

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