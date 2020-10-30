Умар Нурмагомедов вернулся в Россию из ОАЭ после болезни
- Умар Нурмагомедов
- РИА Новости
- © Нина Зотина
«Умар выздоровел и вернулся в Россию. Он ждёт возможности дебютировать в UFC», — цитирует представителя команды Умара Нурмагомедова ТАСС.
Россиянин был госпитализирован в Дубае 18 октября. Из-за этого сорвался его дебют в UFC, запланированный на 24 октября. 24-летний Умар выступает в смешанных единоборствах с 2016 года. На его счету 12 поединков в профессиональных MMA, в которых он одержал 12 побед.
Ранее Хабиб Нурмагомедов рассказал о состоянии своего брата Умара.