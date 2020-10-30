Умар Нурмагомедов вернулся в Россию из ОАЭ после болезни

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Российский боец смешанных единоборств Умар Нурмагомедов, двоюродный брат чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгкой весовой категории Хабиба Нурмагомедова, выздоровел и вернулся в Россию из ОАЭ.
Умар Нурмагомедов вернулся в Россию из ОАЭ после болезни
  • Умар Нурмагомедов
  • РИА Новости
  • © Нина Зотина

«Умар выздоровел и вернулся в Россию. Он ждёт возможности дебютировать в UFC», — цитирует представителя команды Умара Нурмагомедова ТАСС.

Россиянин был госпитализирован в Дубае 18 октября. Из-за этого сорвался его дебют в UFC, запланированный на 24 октября. 24-летний Умар выступает в смешанных единоборствах с 2016 года. На его счету 12 поединков в профессиональных MMA, в которых он одержал 12 побед. 

Ранее Хабиб Нурмагомедов рассказал о состоянии своего брата Умара.

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