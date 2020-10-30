Грушевский считает, что вратарь спас загребское «Динамо» от поражения в матче с ЦСКА

Короткая ссылка
Юморист Михаил Грушевский поделился мнением о матче ЦСКА, за который он болеет, с загребским «Динамо» в Лиге Европы.
Грушевский считает, что вратарь спас загребское «Динамо» от поражения в матче с ЦСКА
  • © REUTERS/Alexander Nemenov

Как признался пародист, игра оставила у него смешанные эмоции.

«Думаю, что первый тайм получился лучше, чем второй. То ли Загреб позволял меньше, то ли у нас не хватило запаса свежести, не знаю. Если бы ЦСКА одержал минимальную победу, то это было бы чуть более справедливо для этого матча. Нужно отметить, что у хорватов сегодня был очень хорош голкипер, не зря он номер один в сборной сейчас. Доминик Ливакович очень надежно играл и выручал во многих моментах. Если бы не он, много голов могло залететь, мне кажется. С элементами удачи мы могли вполне претендовать на победу в матче», — приводит слова Грушевского Sport24.

Ранее сообщалось, что игрок загребского «Динамо» Мислав Оршич прокомментировал матч с ЦСКА в Лиге Европы.

 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить