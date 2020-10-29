Комитет по этике РФС может отложить рассмотрение высказываний гендиректора «Краснодара»

Глава комитета по этике Российского футбольного союза (РФС) Семён Андреев заявил, что рассмотрение дела о высказываниях генерального директора «Краснодара» Владимира Хашига после матча 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским «Спартаком» может затянуться.

«Бумаги по этому делу к нам в комитет ещё не пришли. Когда придут, обязательно рассмотрим. В какие даты? Пока даже не знаю. Сейчас очень много людей болеют, в том числе и члены комитета. Думаю, немного подождём, когда спадёт накал этого вируса», — приводит слова Андреева «Спорт-Экспресс».

После матча со «Спартаком» Хашиг в заявлении, размещённом на официальном сайте клуба, обвинил главного арбитра встречи Владислава Безбородова и его видеоассистента Кирилла Левникова в предвзятом судействе.

Ранее стало известно, что РФС подал в комитет по этике жалобу на высказывания гендиректора «Краснодара».