Газизов рассказал о ситуации вокруг нового контракта Тедеско

Генеральный директор московского «Спартака» Шамиль Газизов прокомментировал возможное подписание нового контракта с главным тренером команды Доменико Тедеско.

«На одной из внутренних встреч две-три недели назад Леонид Арнольдович Федун начал разговор с Тедеско о том, что он хотел бы предложить ему новый контракт. Мы ценим тренера и тренерский штаб. Доменико ответил: «Я ценю это всё, но давайте зимой всё обсудим, вернёмся к этому вопросу зимой». Поэтому хотел бы прояснить, что конкретных цифр и офферов от нас не было. Было просто обозначено желание начать разговор», — цитирует Газизова «Чемпионат».

Тедеско возглавил «Спартак» в октябре 2019 года. Его контракт заканчивается по окончании сезона-2020/21. В настоящее время «Спартак» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, опережая на два очка ЦСКА.

Ранее сообщалось, что у «Спартака» один из самых молодых основных составов среди топ-20 лиг Европы.