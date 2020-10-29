Лэмпард заявил, что знал о визите Абрамовича на матч ЛЧ с «Краснодаром»

Главный тренер лондонского «Челси» Фрэнк Лэмпард прокомментировал визит владельца клуба Романа Абрамовича на выездной матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА с «Краснодаром».

«Я знал об этом, мы все были этим довольны, всегда чувствуем его поддержку, неважно, на поле он или нет. Мы не виделись до матча, но я думаю, он будет доволен результатом в его родной стране», — приводит слова Лэмпарда ТАСС.

Абрамович посетил матч «Челси» впервые с мая 2019 года, когда его команда играла в финале Лиги Европы против «Арсенала».

«Челси» на выезде разгромил «Краснодар» со счётом 4:0.

Ранее Лэмпард заявил, что «Краснодар» играл очень хорошо в матче ЛЧ с «Челси».