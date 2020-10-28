Мусаев прокомментировал поражение «Краснодара» от «Челси» в матче ЛЧ

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал поражение команды от лондонского «Челси» в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.

«Мы играли дисциплинированно в первом тайме. Да, немного было моментов, соперник забил гол, что не вытекало из игры. Во втором тайме мы увеличили темп, надо было забивать, потом гол после попадания мяча в руку. И потом «Челси» сделал замены, а у нас не было такого ресурса», — приводит слова Мусаева ТАСС.

«Краснодар» на своём поле проиграл «Челси» со счётом 4:0. В третьем туре подопечные Мусаева на выезде сыграют с испанской «Севильей».

Ранее сообщалось, что Роман Абрамович посетил матч Лиги чемпионов «Краснодар» — «Челси».