Стал известен стартовый состав «Зенита» на матч ЛЧ с «Боруссией»

Пресс-служба российского футбольного клуба «Краснодар» огласила стартовый состав команды на матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА с дортмундской «Боруссией».

С первых минут на поле стадиона «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде выйдут Михаил Кержаков, Деян Ловрен, Вячеслав Караваев, Дуглас дос Сантос, Ярослав Ракицкий, Далер Кузяев, Александр Ерохин, Вильмар Барриос, Вендел, Себастьян Дриусси и Артём Дзюба.

В запасе остались Андрей Лунёв, Александр Васютин, Данил Круговой, Данила Прохин, Андрей Мостовой, Леон Мусаев, Магомед Оздоев, Алексей Сутормин, Юрий Жирков и Даниил Шамкин.

Матч состоится 28 октября и начнётся в 23:00 мск.

Ранее сообщалось, что матч между дортмундской «Боруссией» и «Зенитом» в ЛЧ пройдёт без зрителей.