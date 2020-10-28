Стал известен стартовый состав «Краснодара» на матч ЛЧ с «Челси»

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Пресс-служба российского футбольного клуба «Краснодар» огласила стартовый состав команды на матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА с лондонским «Челси».
Стал известен стартовый состав «Краснодара» на матч ЛЧ с «Челси»
  • РИА Новости

С первых минут на поле стадиона «Краснодар» в составе хозяев поля выйдут Матвей Сафонов, Евгений Чернов, Александр Мартынович, Игорь Смольников, Кристиан Рамирес, Кристоффер Олссон, Кайо Панталеан, Тонни де Вильена, Даниил Уткин, Юрий Газинский, Маркус Берг.

В запасе остались Евгений Городов, Андрей Синицын, Вячеслав Литвинов, Леон Сабуа, Эдуард Сперцян, Максим Кутовой и Магомед-Шапи Сулейманов.

Матч «Краснодар» — «Челси» состоится 20 октября в 20:55 мск.

Ранее сообщалось, что матч между дортмундской «Боруссией» и «Зенитом» в ЛЧ пройдёт без зрителей.

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