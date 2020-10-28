Отец Сафонова рассказал о звонке из Англии после матча с «Ренном»

Евгений Сафонов, отец вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова, рассказал об отношении к агентам и звонке после матча первого тура Лиги чемпионов с французским «Ренном» (1:1).

«Матвей вообще не разговаривает с агентами, да и мне особо не звонят. Хотя после матча с «Ренном» был звонок. Издалека зашли, через знакомых знакомых, хотели узнать моё отношение. Сказали, что из Англии: «Не хочет ли Матвей играть в АПЛ?» Я никак не отреагировал. Сказал, что предложение, если оно реальное, нужно отправлять в клуб», — цитирует Сафонова-старшего «Матч ТВ».

По его мнению, агенты зачастую отвлекают от спорта. Как он отметил, он знает много случаев, когда молодые игроки перестают демонстрировать достойный уровень после сотрудничества с агентами.

«Для начала нужно максимально раскрыть свой потенциал. Матвей поставил себе планку и к ней идёт, не обращая внимания на постороннее. Отвлекаться на агентов не нужно, в этом сын абсолютно прав», — добавил Евгений Сафонов.

Матвей Сафонов является воспитанником «Краснодара». За основную команду он дебютировал в 2017 году. С тех пор 21-летний голкипер провёл 69 матчей, пропустил 75 мячей и 20 встреч отыграл на ноль.

Ранее тренер Гаджи Гаджиев выразил мнение, что Сафонов практически готов к игре за сборную России.