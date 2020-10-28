Бартомеу прокомментировал свою отставку с поста президента «Барселоны»

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Хосеп Мариу Бартомеу высказался о своём уходе с поста президента «Барселоны».
Бартомеу прокомментировал свою отставку с поста президента «Барселоны»
  • © REUTERS/Albert Gea

«Я объявляю об уходе в отставку и об отставке членов совета директоров. Уйти после поражения от «Баварии» (2:8) было бы проще всего. На следующий день после проигрыша необходимо было принять фундаментальные решения, чтобы гарантировать будущее клуба, его устойчивость. Это нужно было сделать в разгар пандемии, мы не могли оставить клуб в руках менеджера с ограниченными полномочиями. Кто бы пригласил нового тренера, совершал трансферы, сохранил Месси? У нас не было причин для отставки до выборов, назначенных на март. Мы не хотели уходить, несмотря на давление. В «Барселоне» смена руководства должна проходить организовано. Было высказано предположение, что нам есть что скрывать. Это совершенно неверно. Нам пришлось управлять «Барселоной» в один из самых тяжёлых периодов для клуба и страны. Для меня было честью служить клубу в качестве менеджера и президента», — цитирует Бартомеу Marca.

57-летний функционер был президентом «Барселоны» с 2014 года.

Ранее «Барселона» объявила об отставке Бартомеу с поста президента клуба.

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