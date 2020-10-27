Баринов считает, что Антон Миранчук хочет уехать в европейский чемпионат

Полузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Баринов, который восстанавливается после разрыва крестообразной связки, заявил, что его одноклубник Антон Миранчук хочет уехать в иностранный чемпионат по примеру своего брата Алексея.

«Стал ли Антон Миранчук играть лучше после отъезда брата Алексея в «Аталанту»? Очень на то похоже. Все футболисты хотят как можно лучше себя показать, чтобы тебя заметили в Европе. Что касается меня, то и я тоже об этом задумываюсь», — сказал Баринов в эфире телеканала «Матч ТВ».

Алексей Миранчук стал футболистом «Аталанты» 2 сентября 2020 года, перейдя за €14 млн. Его брат Антон продолжает выступления за «Локомотив».

Ранее «Локомотив» и «Бавария» назвали составы на матч ЛЧ.