Баринов считает, что Антон Миранчук хочет уехать в европейский чемпионат
- РИА Новости
«Стал ли Антон Миранчук играть лучше после отъезда брата Алексея в «Аталанту»? Очень на то похоже. Все футболисты хотят как можно лучше себя показать, чтобы тебя заметили в Европе. Что касается меня, то и я тоже об этом задумываюсь», — сказал Баринов в эфире телеканала «Матч ТВ».
Алексей Миранчук стал футболистом «Аталанты» 2 сентября 2020 года, перейдя за €14 млн. Его брат Антон продолжает выступления за «Локомотив».
Ранее «Локомотив» и «Бавария» назвали составы на матч ЛЧ.