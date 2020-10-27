Нурмагомедов возглавил рейтинг лучших бойцов UFC вне зависимости от весовой категории

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Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов стал лидером рейтинга лучших бойцов организации вне зависимости от весовой категории.
Нурмагомедов возглавил рейтинг лучших бойцов UFC вне зависимости от весовой категории
  • © Ethan Miller / Getty Images
  • AFP

Нурмагомедов впервые стал лидером данного рейтинга, потеснив с него бывшего чемпиона UFC в полутяжёлом весе Джона Джонса.

Российский боец победил Джастина Гэтжи 24 октября на турнире UFC 254. Для Нурмагомедова эта победа стала 29-й в карьере при отсутствии поражений. После окончания поединка 32-летний боец объявил о завершении карьеры и попросил UFC поставить его на первое место в рейтинге. 

Ранее Нурмагомедов показал фото травмы, которую получил перед боем с Гэтжи.

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