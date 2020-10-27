Рублёв: я уже провёл отличный сезон, так что мне нечего терять

Вторая ракетка России Андрей Рублёв прокомментировал свой выход во второй круг турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в австрийской Вене.

«Очень повезло, что мне удалось хорошо начать матч, это придало мне уверенности. С каждым геймом я играл всё лучше и лучше и концовку матча провёл на высоком уровне. Совсем ничего не жду от турнира в Вене. Хочу выкладываться на максимум в каждом матче. Посмотрим, к чему это приведёт. Уже провёл отличный сезон, так что мне нечего терять», — приводит слова Рублёва пресс-служба ATP.

В сезоне 2020 года Рублёв выиграл 35 матчей. Он стал победителем турниров в Гамбурге, Санкт-Петербурге и Аделаиде. Он также дошёл до четвертьфиналов «Ролан Гаррос» и US Open. По состоянию на 26 октября 23-летний россиянин занимает восьмое место в рейтинге ATP.

Ранее сообщалось, что Рублёв вышел во второй круг турнира ATP в Вене, обыграв словака Норберта Гомбоша.