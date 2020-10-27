Степашин заявил, что к 2023 году «Динамо» должно стать одной из лучших команд в Европе

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Член совета директоров московского «Динамо» Сергей Степашин оценил перспективы футбольного клуба.
Степашин заявил, что к 2023 году «Динамо» должно стать одной из лучших команд в Европе
  • РИА Новости
  • © Алексей Филиппов

«Я много лет в клубе, 22 года уже с «Динамо». Много раз заходил в раздевалку. Иногда зайдёшь, смотрят на тебя тоскливо, как будто спрашивают: «Что ты сюда пришёл?» Сейчас совсем другая атмосфера. Меня часто критикуют за то, что я слишком оптимистичен, но я надеюсь на команду. Всё-таки стадион теперь есть. Никто не снимает задачу к 2023 году, к 100-летию «Динамо». Команда должна быть одной из лучших в Европе», — цитирует Степашина газета «Известия».

Он также выразил мнение, что три-четыре игрока нынешней команды являются в перспективе теми, кто точно будет играть в Европе. По его мнению, на данный момент у руководства клуба есть понимание по поводу цели команды.

«Давайте, дай Бог, доживём до этого, переживём пандемию. И в 2023 году вы скажете: «А Степашин был прав — это одна из лучших команд Европы», — добавил Степашин.

«Динамо» после 12 туров занимает пятое место в Российской премьер-лиге, набрав 20 очков.

Ранее сообщалось, что «Динамо» интересуется футболистом «Волгаря» Юрием Журавлёвым.

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