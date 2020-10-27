«Милан» и «Рома» сыграли вничью в Серии А, команды забили шесть мячей на двоих

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«Милан» и «Рома» не выявили победителя в матче пятого тура итальянской футбольной Серии А.
«Милан» и «Рома» сыграли вничью в Серии А, команды забили шесть мячей на двоих
  • Reuters

Встреча прошла в Милане на стадионе «Сан-Сиро» и завершилась со счётом 3:3.

В составе хозяев дубль оформил Златан Ибрагимович, отличившись сначала на второй минуте и реализовав пенальти на 79-й, а также один мяч забил Алексис Салемакерс (47). У римского коллектива забивали Эдин Джеко (14), Жордан Верету с пенальти (71) и Мараш Кумбула (84).

Таким образом, «Милан» впервые потерял очки в нынешнем сезоне чемпионата Италии. «Россонери» набрали 13 очков и продолжают возглавлять турнирную таблицу Серии А. «Рома» с восемью очками находится на девятой строчке.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» сыграл вничью с «Вероной» в Серии А.

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