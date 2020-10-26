Гончаренко рассказал о состоянии Щенникова и Фернандеса
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«Щенников травмировал заднюю поверхность. Ждём его где-то через неделю-две. Фернандес завтра оценит состояние, посмотрим, как он перенёс нагрузку. Ему тяжело, но форму набирает быстро. Думаю, к четвергу будет готов», — цитирует Гончаренко «Чемпионат».
ЦСКА на своём поле разгромил «Арсенал» со счётом 5:1, набрал 25 очков и поднялся на второе место в турнирной таблице чемпионата России. «Арсенал» с 12 очками в активе располагается на 11-й строчке.
Ранее Гончаренко высказался об игре Фёдора Чалова в матче с «Арсеналом».