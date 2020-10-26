Гончаренко рассказал о состоянии Щенникова и Фернандеса

Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко после матча 12-го тура Российской премьер-лиги с тульским «Арсеналом» рассказал о состоянии защитников команды Георгия Щенникова и Марио Фернандеса.

«Щенников травмировал заднюю поверхность. Ждём его где-то через неделю-две. Фернандес завтра оценит состояние, посмотрим, как он перенёс нагрузку. Ему тяжело, но форму набирает быстро. Думаю, к четвергу будет готов», — цитирует Гончаренко «Чемпионат».

ЦСКА на своём поле разгромил «Арсенал» со счётом 5:1, набрал 25 очков и поднялся на второе место в турнирной таблице чемпионата России. «Арсенал» с 12 очками в активе располагается на 11-й строчке.

Ранее Гончаренко высказался об игре Фёдора Чалова в матче с «Арсеналом».