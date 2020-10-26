Мозякин стал первым игроком в истории, набравшим 900 очков в КХЛ

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Нападающий магнитогорского «Металлурга» Сергей Мозякин стал первым игроком в истории Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), достигшим отметки в 900 очков.
Мозякин стал первым игроком в истории, набравшим 900 очков в КХЛ
  • metallurg.ru

В матче регулярного чемпионата с нижегородским «Торпедо» (2:3 ОТ) 39-летний форвард забросил шайбу и отдал результативную передачу. Таким образом, он набрал своё 900-е, а потом и 901-е очко в лиге.

На его счету 799 матчей в КХЛ, в которых он отметился 407 голами и 494 голевыми пасами.

За «Металлург» Мозякин выступает с 2011 года.

Ранее сообщалось, что «Металлург» в овертайме уступил «Торпедо» в матче КХЛ.

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