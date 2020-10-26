Касаткина поднялась на пять позиций в рейтинге WTA

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Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала обновлённый рейтинг сильнейших игроков планеты.
Касаткина поднялась на пять позиций в рейтинге WTA
  • Reuters

Россиянка Дарья Касаткина поднялась с 75-й на 70-ю позицию. Также на одну строчку поднялись Вероника Кудерметова (46), Анна Блинкова (60), Варвара Грачёва (95) и Анастасия Потапова (98). Сохранили свои позиции Екатерина Александрова (33) и Светлана Кузнецова (36).

В первой десятке рейтинга без изменений. Возглавляет список сильнейших игроков планеты по-прежнему представительница Австралии Эшли Барти. Вслед за ней идёт румынка Симона Халеп, замыкает тройку Наоми Осака из Японии.

Ранее сообщалось, что Хачанов потерял одну позицию в рейтинге ATP.

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