СМИ: «Манчестер Сити» может пригласить Нагельсмана или Почеттино вместо Гвардиолы

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Руководство «Манчестер Сити» ищет запасные кандидатуры на пост главного тренера команды, если нынешний наставник Хосеп Гвардиола откажется продлевать договор с клубом.
СМИ: «Манчестер Сити» может пригласить Нагельсмана или Почеттино вместо Гвардиолы
  • Reuters

Об этом сообщает Daily Mail. По информации источника, если Гвардиола откажется продлить контракт с «Манчестер Сити», то руководство клуба может предложить эту должность немецкому специалисту Юлиану Нагельсману. Также ещё одним кандидатом является бывший главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино.

Нагельсман возглавляет «РБ Лейпциг» с лета 2019 года. В прошлом сезоне команда под его руководством заняла третье место в немецкой Бундеслиге и дошла до 1/8 финала Кубка Германии. Также «РБ Лейпциг» добрался до полуфинала Лиги чемпионов, где уступил ПСЖ. Контракт специалиста с клубом из Лейпцига рассчитан до лета 2023 года.

Почеттино в настоящее время находится без работы после того, как в 2019 году покинул «Тоттенхэм».

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» сыграл вничью с «Вест Хэм» в АПЛ.

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