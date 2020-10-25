Наставник «Тамбова» остался доволен ничьей с «Уралом»

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Главный тренер «Тамбова» Сергей Первушин выразил удовлетворение результатом матча с «Уралом» в 12-м туре Российской премьер-лиги (0:0).
Наставник «Тамбова» остался доволен ничьей с «Уралом»
  • РИА Новости

Вместе с тем игра подопечных вызвала у наставника вопросы.

«Очко на выезде для нас в копилочку. Конструктивных действий в атаке не хватило, потому что неплохо отбирали мячи, но быстро в атаку не убегали. Строили план таким образом, чтобы противодействовать постепенному нападению соперника, проводить свои быстрые атаки. К сожалению, это не получилось. Радует, что удалось не пропустить», — сказал Первушин в эфире телеканала «Матч Премьер».

Ранее сообщалось, что «Тамбов» сообщил о заболевших коронавирусом футболистах молодёжного состава.

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