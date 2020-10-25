СМИ: Руководство «Зенита» не планирует увольнять Семака

Руководство петербургского «Зенита» не рассматривает возможность увольнения главного тренера команды Сергея Семака.

Об этом сообщает Bobsoccer. По информации источника, в клубе доверяют главному тренеру и понимают, с чем связаны последние неудачи команды. На данный момент Семак пользуется полным кредитом доверия со стороны руководства.

В последних двух матчах «Зенит» уступил «Брюгге» в Лиге чемпионов (1:2), а также проиграл «Рубину» (1:2) в матче РПЛ. В турнирной таблице чемпионата питерцы находятся на втором месте, уступая «Спартаку» три очка.

Ранее сообщалось, что Уткин обратился к Семаку после поражения «Зенита» от «Рубина».