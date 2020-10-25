Гол Суареса помог «Атлетико» обыграть «Бетис» в Примере

Мадридский «Атлетико» одержал победу над севильским «Бетисом» в матче седьмого тура испанской Примеры.

Встреча, прошедшая в Мадриде, завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев поля.

Победу «Атлетико» принесли голы Маркоса Льоренте и Луиса Суареса, забивших на 46-й и первой компенсированной ко второму тайму минутах.

«Бетис» играл вдесятером с 74-й минуты, когда прямую красную карточку получил защитник Мартин Монтойя.

«Атлетико», пропустивший стартовый тур, набрал 11 очков и занимает второе место в турнирной таблице. «Бетис» с 9 очками — десятый.

Ранее сообщалось, что «Севилья» продлила безвыигрышную серию в Примере, уступив «Эйбару».