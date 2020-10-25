Гол Суареса помог «Атлетико» обыграть «Бетис» в Примере

Короткая ссылка
Мадридский «Атлетико» одержал победу над севильским «Бетисом» в матче седьмого тура испанской Примеры.
Гол Суареса помог «Атлетико» обыграть «Бетис» в Примере
  • Reuters

Встреча, прошедшая в Мадриде, завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев поля.

Победу «Атлетико» принесли голы Маркоса Льоренте и Луиса Суареса, забивших на 46-й и первой компенсированной ко второму тайму минутах.

«Бетис» играл вдесятером с 74-й минуты, когда прямую красную карточку получил защитник Мартин Монтойя.

«Атлетико», пропустивший стартовый тур, набрал 11 очков и занимает второе место в турнирной таблице. «Бетис» с 9 очками — десятый.

Ранее сообщалось, что «Севилья» продлила безвыигрышную серию в Примере, уступив «Эйбару».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить