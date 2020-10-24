«Аякс» победил «Венло» в матче Эредивизи со счётом 13:0

Амстердамский «Аякс» одержал победу над «ВВВ-Венло» в матче шестого тура нидерландской Эредивизи.

Встреча, прошедшая в Венло, завершилась со счётом 13:0 в пользу гостей.

В составе «Аякса» пента-трик оформил Лассина Траоре. Дубль в активе Юргена Эккеленкампа и Класа-Яна Хунтелара. Ещё по одному мячу забили Антони, Душан Тадич, Дейли Блинд и Лисандро Мартинес.

«Венло» большую часть второго тайма играл в меньшинстве после удаления защитника Кристиана Кума на 52-й минуте.

«Аякс» возглавляет турнирную таблицу Эредивизи, набрав 15 очков. «Венло» с 5 очками — десятый.

Ранее сообщалось, что «Аякс» проиграл «Ливерпулю» в матче Лиги чемпионов из-за автогола.