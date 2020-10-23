Шайба Мозякина помогла «Металлургу» обыграть «Северсталь» в КХЛ
- РИА Новости
Встреча, прошедшая в Череповце, завершилась со счётом 5:4 в пользу гостей.
Победу «Металлургу» принесли шайбы Никиты Хлыстова, Сергея Мозякина, Тейлора Бека и Харри Песонена, оформившего дубль.
«Северсталь» ответила голами Йоонаса Няттинена, Игоря Гераськина и Егора Чижикова, оформившего дубль.
Таким образом, «Металлург» прервал серию из двух поражений подряд, а «Северсталь» проиграла впервые после двух побед подряд.
Ранее сообщалось, что «Ак Барс» победил «Барыс» в матче КХЛ.