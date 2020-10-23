Шайба Мозякина помогла «Металлургу» обыграть «Северсталь» в КХЛ

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Магнитогорский «Металлург» одержал победу над череповецкой «Северсталью» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Шайба Мозякина помогла «Металлургу» обыграть «Северсталь» в КХЛ
  • РИА Новости

Встреча, прошедшая в Череповце, завершилась со счётом 5:4 в пользу гостей.

Победу «Металлургу» принесли шайбы Никиты Хлыстова, Сергея Мозякина, Тейлора Бека и Харри Песонена, оформившего дубль.

«Северсталь» ответила голами Йоонаса Няттинена, Игоря Гераськина и Егора Чижикова, оформившего дубль.

Таким образом, «Металлург» прервал серию из двух поражений подряд, а «Северсталь» проиграла впервые после двух побед подряд.

Ранее сообщалось, что «Ак Барс» победил «Барыс» в матче КХЛ.

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