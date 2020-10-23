Женская сборная России по футболу обыграла Словению в матче отбора на ЧЕ

Женская сборная России по футболу одержала победу над национальной командой Словении в матче квалификации чемпионата Европы 2022 года.

Встреча, прошедшая в Москве на «Сапсан Арене», завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяек поля.

Победу сборной России принёс гол Нелли Коровкиной, отличившейся на 74-й минуте.

Россиянки занимают вторую строчку в турнирной таблице отборочной группы A, набрав 15 очков по итогам семи матчей. Прямые путёвки на Евро завоюют победители групп, а также три лучшие команды, занявшие вторые места. Ещё три путёвки будут разыграны в стыковых матчах между оставшимися шести командами, занявшими вторые места.

Следующим соперником российской команды станет сборная Турции. Матч состоится 27 октября.

Ранее стало известно время начала контрольного матча сборных Молдавии и России.