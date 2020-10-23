РФС заключил соглашение о развитии футбола в Калининградской области

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Российский футбольный союз (РФС), Министерство спорта России, правительство и федерация футбола Калининградской области подписали соглашение о сотрудничестве в сфере развития футбола в регионе.
РФС заключил соглашение о развитии футбола в Калининградской области
  • © Кирилл Каллиников
  • РИА Новости

Об этом сообщает пресс-служба РФС.

Соглашение подписали глава РФС Александр Дюков, министр спорта России Олег Матыцин, губернатор Калининградской области Антон Алиханов и президент Калининградской областной федерации футбола Александр Гвардис.

Соглашение направлено на увеличение количества людей, регулярно занимающихся футболом в Калининградской области. В регионе будут открыты новые отделения по футболу, в том числе и для девочек, подготовлены новые квалифицированные судьи и тренеры, а также организованы школьные и студенческие соревнования.

Ранее сообщалось, что РФС заключил соглашения о развитии футбола в двух регионах.

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