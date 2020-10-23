РФС заключил соглашение о развитии футбола в Калининградской области
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- РИА Новости
Об этом сообщает пресс-служба РФС.
Соглашение подписали глава РФС Александр Дюков, министр спорта России Олег Матыцин, губернатор Калининградской области Антон Алиханов и президент Калининградской областной федерации футбола Александр Гвардис.
Соглашение направлено на увеличение количества людей, регулярно занимающихся футболом в Калининградской области. В регионе будут открыты новые отделения по футболу, в том числе и для девочек, подготовлены новые квалифицированные судьи и тренеры, а также организованы школьные и студенческие соревнования.
Ранее сообщалось, что РФС заключил соглашения о развитии футбола в двух регионах.