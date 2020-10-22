Стало известно, когда Магомедов дебютирует в Bellator

Российский боец смешанного стиля Магомед Магомедов проведёт дебютный бой под эгидой промоушена Bellator до конца 2020 года.

Российский боец Магомед Магомедов проведёт дебютный бой в Bellator 10 декабря.

28-летний Магомедов — бывший чемпион АСА (Absolute Championship Akhmat), который до 2018 года имел название АСВ. Магомедов является бойцом, который смог нанести первое и единственное на сегодняшний день поражение действующему чемпиону UFC Петру Яну в профессиональной карьере. Это случилось 26 марта 2016 года на турнире ACB 32. Тогда Магомедов победил раздельным решением судей.

В общей сложности в послужном списке Магомедова 16 побед и два поражения.

Ранее стал известен следующий соперник Амосова в Bellator.