Стало известно, когда Магомедов дебютирует в Bellator

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Российский боец смешанного стиля Магомед Магомедов проведёт дебютный бой под эгидой промоушена Bellator до конца 2020 года.
Стало известно, когда Магомедов дебютирует в Bellator
  • © ACB

Российский боец Магомед Магомедов проведёт дебютный бой в Bellator 10 декабря.

28-летний Магомедов — бывший чемпион АСА (Absolute Championship Akhmat), который до 2018 года имел название АСВ. Магомедов является бойцом, который смог нанести первое и единственное на сегодняшний день поражение действующему чемпиону UFC Петру Яну в профессиональной карьере. Это случилось 26 марта 2016 года на турнире ACB 32. Тогда Магомедов победил раздельным решением судей. 

В общей сложности в послужном списке Магомедова 16 побед и два поражения.

Ранее стал известен следующий соперник Амосова в Bellator.

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