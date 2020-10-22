Гурьянов продлил контракт с клубом НХЛ «Даллас»

Короткая ссылка
Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Даллас Старз» объявил о подписании нового контракта с российским форвардом Денисом Гурьяновым.
Гурьянов продлил контракт с клубом НХЛ «Даллас»
  • Reuters

Как сообщает пресс-служба клуба, соглашение с 23-летним россиянином рассчитано на два года, за которые Гурьянов суммарно заработает $5,5 млн.

Гурьянов был задрафтован «Далласом» в 2015 году под общим 12-м номером. В прошедшем сезоне он записал в свой актив 29 (20 + 9) очков в 64 матчах регулярного чемпионата и 17 (9 + 8) очков в 27 играх плей-офф, в котором «Старз» дошли до финала, где проиграли «Тампа-Бэй Лайтнинг».

Ранее сообщалось, что в «Торонто» отреагировали на продление контракта с Ильёй Михеевым.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить