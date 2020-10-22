Гурьянов продлил контракт с клубом НХЛ «Даллас»

Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Даллас Старз» объявил о подписании нового контракта с российским форвардом Денисом Гурьяновым.

Как сообщает пресс-служба клуба, соглашение с 23-летним россиянином рассчитано на два года, за которые Гурьянов суммарно заработает $5,5 млн.

Гурьянов был задрафтован «Далласом» в 2015 году под общим 12-м номером. В прошедшем сезоне он записал в свой актив 29 (20 + 9) очков в 64 матчах регулярного чемпионата и 17 (9 + 8) очков в 27 играх плей-офф, в котором «Старз» дошли до финала, где проиграли «Тампа-Бэй Лайтнинг».

Ранее сообщалось, что в «Торонто» отреагировали на продление контракта с Ильёй Михеевым.