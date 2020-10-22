Петров станет стюардом этапа Гран-при «Формулы-1» в Португалии
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- РИА Новости
Как сообщает Motorsport в тройку судей этапа, помимо Петрова, войдут организатор FIA из США Тим Майер и постоянный член совета стюардов FIA Фелкис Холтер.
36-летний Петров был первым российским пилотом «Формулы-1» и первым обладателем подиума. Он провёл в чемпионате три сезона, и его лучшим результатом стало десятое место в личном зачёте в 2011 году.
Гран-при Португалии пройдёт с 23 по 25 октября на автодроме «Алгарве» в Портимао.
Ранее сообщалось, что Никита Мазепин в следующем сезоне станет пилотом команды «Формулы-1» Haas.