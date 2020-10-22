Петров станет стюардом этапа Гран-при «Формулы-1» в Португалии

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Российский гонщик Виталий Петров выступит в качестве стюарда на 12-м этапе «Формулы-1» — Гран-при Португалии.
Петров станет стюардом этапа Гран-при «Формулы-1» в Португалии
  • © Максим Богодвид
  • РИА Новости

Как сообщает Motorsport в тройку судей этапа, помимо Петрова, войдут организатор FIA из США Тим Майер и постоянный член совета стюардов FIA Фелкис Холтер.

36-летний Петров был первым российским пилотом «Формулы-1» и первым обладателем подиума. Он провёл в чемпионате три сезона, и его лучшим результатом стало десятое место в личном зачёте в 2011 году.

Гран-при Португалии пройдёт с 23 по 25 октября на автодроме «Алгарве» в Портимао.

Ранее сообщалось, что Никита Мазепин в следующем сезоне станет пилотом команды «Формулы-1» Haas.

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