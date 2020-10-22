Нурмагомедов рассказал о знакомстве с Роналду

Чемпион UFC в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов рассказал о знакомстве с форвардом туринского «Ювентуса» и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду.

«Когда я встретился с Криштиану, у меня было очень много вопросов. Например, как он сохраняет этот огонь конкуренции на протяжении 17 лет на высшем уровне? Как это всё ему удаётся, мне просто было интересно. Как я понял, это внутренняя энергетика, желание, мотивация, дисциплина. Восстановление, режим, питание — там всё вместе сходится», — рассказал Нурмагомедое в интервью UFC Russia.

Ранее сообщалось, что Роналду уверен в том, что Нурмагомедов победит Джастина Гэтжи в титульном поединке на турнире UFC 254, который пройдёт 24 октября в Абу-Даби.