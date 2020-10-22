Нурмагомедов рассказал о знакомстве с Роналду

Короткая ссылка
Чемпион UFC в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов рассказал о знакомстве с форвардом туринского «Ювентуса» и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду.
Нурмагомедов рассказал о знакомстве с Роналду
  • @khabib_nurmagomedov
  • Instagram

«Когда я встретился с Криштиану, у меня было очень много вопросов. Например, как он сохраняет этот огонь конкуренции на протяжении 17 лет на высшем уровне? Как это всё ему удаётся, мне просто было интересно. Как я понял, это внутренняя энергетика, желание, мотивация, дисциплина. Восстановление, режим, питание — там всё вместе сходится», — рассказал Нурмагомедое в интервью UFC Russia.

Ранее сообщалось, что Роналду уверен в том, что Нурмагомедов победит Джастина Гэтжи в титульном поединке на турнире UFC 254, который пройдёт 24 октября в Абу-Даби.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить