Слуцкая о конфликте Тутберидзе и Плющенко: как мне кажется, война ведётся больше с одной стороны

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Ирина Слуцкая высказала мнение о публичном конфликте тренеров Этери Тутберидзе и Евгения Плющенко.

«Иногда хочется воскликнуть: «Успокойтесь и делайте своё дело!» Впрочем, как мне кажется, война ведётся больше с одной стороны», — приводит слова Слуцкой Team Russia.

Она отметила, что чаще приходится слышать критические выпады от команды Плющенко.

«Тутберидзе, как и прежде, продолжает работать и идёт вперёд, хотя, наверное, как и все, где-то совершает ошибки. Она оказалась в непростой ситуации. От неё ушли чемпионка Европы и бронзовый призёр, да ещё звучат обвинения в слабости поставленных программ. Убеждена, что Этери Георгиевна не хваталась за своих учениц как за последнюю тростинку. Любой тренер готов к такому повороту событий, и нечего раздувать споры на этой почве», — добавила фигуристка.

Из группы Тутберидзе в академию Плющенко перешли Александра Трусова и Алёна Косторная.

Ранее появилась информация, что Тутберидзе не поедет на этап КР по фигурному катанию в Сочи.