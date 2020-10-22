Слуцкая о конфликте Тутберидзе и Плющенко: как мне кажется, война ведётся больше с одной стороны

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Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Ирина Слуцкая высказала мнение о публичном конфликте тренеров Этери Тутберидзе и Евгения Плющенко.
Слуцкая о конфликте Тутберидзе и Плющенко: как мне кажется, война ведётся больше с одной стороны
  • © Екатерина Чеснокова
  • РИА Новости

«Иногда хочется воскликнуть: «Успокойтесь и делайте своё дело!» Впрочем, как мне кажется, война ведётся больше с одной стороны», — приводит слова Слуцкой Team Russia.

Она отметила, что чаще приходится слышать критические выпады от команды Плющенко.

«Тутберидзе, как и прежде, продолжает работать и идёт вперёд, хотя, наверное, как и все, где-то совершает ошибки. Она оказалась в непростой ситуации. От неё ушли чемпионка Европы и бронзовый призёр, да ещё звучат обвинения в слабости поставленных программ. Убеждена, что Этери Георгиевна не хваталась за своих учениц как за последнюю тростинку. Любой тренер готов к такому повороту событий, и нечего раздувать споры на этой почве», — добавила фигуристка.

Из группы Тутберидзе в академию Плющенко перешли Александра Трусова и Алёна Косторная.

Ранее появилась информация, что Тутберидзе не поедет на этап КР по фигурному катанию в Сочи.

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