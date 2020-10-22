В «Уфе» заявили о грядущих покупках и турнирных амбициях

Председатель совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов раскрыл планы «Уфы» на зимний трансферный период.

По его словам, клуб из столицы Башкирии планирует усилить состав и побороться за место в Топ-10 турнирной таблицы Российской премьер-лиги (РПЛ).

«В последние полгода жили только на те средства, которые зарабатывали сами. Но в следующее трансферное окно будем работать только на усиление. Мы хотим обратно в десятку», — приводят слова Мурзагулова «Известия».

Ранее Мурзагулов пояснил, что запрет на присутствие зрителей на трибунах не относится к «Уфе».