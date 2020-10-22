Домашние матчи «Спартака» будут проходить без зрителей до особого распоряжения

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Домашние матчи московского футбольного клуба «Спартак» будут проходить при пустых трибунах до особого распоряжения.
Домашние матчи «Спартака» будут проходить без зрителей до особого распоряжения
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Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Российской премьер-лиги (РПЛ), ограничение вступит в силу с 13-го тура.

Отмечается, что причиной такого решения является эпидемиологическая ситуация в Москве, массовые нарушения масочного режима и социального дистанцирования во время матча 10-го тура с «Зенитом», а также аналогичные нарушения на других массовых спортивных мероприятиях в городе.

В РПЛ подчеркнули, что в распоряжении прописан комплекс мер, которые «Спартаку» надлежит принять на ближайшем матче, что позволит в дальнейшем снять введённое ограничение.

Ранее сообщалось, что в «Спартаке» получили предписание провести следующую домашнюю игру РПЛ без зрителей.

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