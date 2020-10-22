Домашние матчи «Спартака» будут проходить без зрителей до особого распоряжения

Домашние матчи московского футбольного клуба «Спартак» будут проходить при пустых трибунах до особого распоряжения.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Российской премьер-лиги (РПЛ), ограничение вступит в силу с 13-го тура.

Отмечается, что причиной такого решения является эпидемиологическая ситуация в Москве, массовые нарушения масочного режима и социального дистанцирования во время матча 10-го тура с «Зенитом», а также аналогичные нарушения на других массовых спортивных мероприятиях в городе.

В РПЛ подчеркнули, что в распоряжении прописан комплекс мер, которые «Спартаку» надлежит принять на ближайшем матче, что позволит в дальнейшем снять введённое ограничение.

Ранее сообщалось, что в «Спартаке» получили предписание провести следующую домашнюю игру РПЛ без зрителей.