Черчесов поддержал Нурмагомедова перед боем с Гэтжи

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов выразил поддержку чемпиону UFC в лёгком весе Хабибу Нурмагомедову перед его поединком с американцем Джастином Гэтжи.

«Добрый вечер, Хабиб. Надеюсь, тренировочный лагерь прошёл так, как ты хотел. Читал многие высказывания, убеждён, что ты спокоен, готов к предстоящему бою. На таком уровне они никогда не бывают лёгкими. Но знаем, верим и убеждены. Мы за тебя болеем. Давай, друг», — говорится в видеообращении Черчесова, опубликованном на фанатской странице Za Khabiba в Instagram.

Бой Нурмагомедова с Гэтжи состоится 24 октября на «Бойцовском острове» в Абу-Даби в рамках турнира UFC 254. Нурмагомедов за свою карьеру одержал 28 побед и не потерпел ни одного поражения. На счету Гэтжи 22 победы и два поражения в MMA.

Ранее сообщалось, что Дана Уайт назвал Нурмагомедова одной из самых больших звёзд спорта.