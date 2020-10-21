Губерниев обратился к Черчесову по поводу перспектив Сафонова в сборной России

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев обратился к главному тренеру сборной России по футболу Станиславу Черчесову относительно перспектив вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова в национальной команде.

«Станислав Черчесов, обращаюсь к вам! Матвей Сафонов уже сейчас должен быть основным вратарём национальной сборной! Это и тактика, и стратегия, поверьте, тренер», — написал Губерниев в своём Telegram-канале.

В матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов с французским «Ренном», который завершился со счётом 1:1, Сафонов записал в свой актив семь сейвов.

Ранее сообщалось, что Сафонов признан лучшим игроком матча ЛЧ «Ренн» — «Краснодар».