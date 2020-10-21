Гол Рашфорда принёс МЮ победу над ПСЖ в Лиге чемпионов

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Английский «Манчестер Юнайтед» одержал победу над французским «Пари Сен-Жермен» в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.
Гол Рашфорда принёс МЮ победу над ПСЖ в Лиге чемпионов
  • Reuters

Встреча, прошедшая в Париже на «Парк де Пренс», завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

МЮ забил первым. Уже на 23-й минуте Бруну Фернандеш реализовал пенальти.

На 55-минуте ПСЖ сравнял счёт благодаря автоголу Антони Марсьяля, срезавшего мяч в свои ворота после подачи с углового.

Победу «красным дьяволам» принёс гол Маркуса Рашфорда, отличившегося на 87-й минуте.

Во втором туре МЮ на своём поле примет немецкий «РБ Лейпциг», а ПСЖ на выезде сыграет с турецким «Истамбулом».

Ранее сообщалось, что дубль Мораты принёс «Ювентусу» победу над «Динамо» в Лиге чемпионов.

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