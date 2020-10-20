Стал известен стартовый состав «Краснодара» на матч ЛЧ с «Ренном»

Пресс-служба российского футбольного клуба «Краснодар» огласила стартовый состав команды на матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА с французским «Ренном».

С первых минут на поле стадиона «Роазон Парк» в Ренне в составе «Краснодара» выйдут Матвей Сафонов, Евгений Чернов, Егор Сорокин, Сергей Петров, Кристиан Рамирес, Игорь Смольников, Кристоффер Олссон, Кайо Панталеан, Даниил Уткин, Тонни де Вильена и Маркус Берг.

В запасе остались Евгений Городов, Андрей Синицын, Юрий Газинский, Алекс Мацукатов, Эдуард Сперцян, Максим Кутовой и Магомед-Шапи Сулейманов.

Матч «Ренн» — «Краснодар» состоится 20 октября в 22:00 мск.

Ранее Михаил Боярский высказал мнение, что «Зенит» и «Краснодар» не выйдут из группы в плей-офф ЛЧ.