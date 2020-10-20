Футболка Кокорина, в которой он забил свой первый гол за «Спартак», продана на аукционе за 200 тысяч рублей

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Футболка нападающего «Спартака» Александра Кокорина, в которой он забил первый мяч в составе красно-белых, продана на благотворительном аукционе за 200 тыс. рублей.
Футболка Кокорина, в которой он забил свой первый гол за «Спартак», продана на аукционе за 200 тысяч рублей
  • РИА Новости

Об этом сообщил голкипер команды Артём Ребров в своём Instagram. Средства будут направлены в благотворительный фонд вратаря «Своими глазами».

29-летний Кокорин забил дебютный гол за «Спартак» в матче 11-го тура Российской премьер-лиги с подмосковными «Химками» (3:2). Нападающий реализовал пенальти во втором тайме.

Кокорин перешёл в «Спартак» в летнее трансферное окно из петербургского «Зенита» на правах свободного агента. Он подписал с московским клубом контракт до лета 2023 года с возможностью продления ещё на год. Ранее Александр выступал за «Динамо», «Анжи» и «Сочи». 

Ранее сообщалось, что майку Кокорина с матча с «Химками» выставили на аукцион.

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