СМИ: УЕФА рассматривает вариант с расширением Лиги чемпионов до 36 команд

Короткая ссылка
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) может поменять формат проведения Лиги чемпионов с сезона-2024/25.
СМИ: УЕФА рассматривает вариант с расширением Лиги чемпионов до 36 команд
  • Reuters
  • © Denis Balibouse

Об этом сообщает The Telegraph. По информации источника, рассматривается два варианта расширения. Согласно первому, 36 команд будут распределены на шесть групп, каждая команда сыграет по пять матчей дома и на выезде. 

Второй вариант предполагает, что каждая команда сыграет с десятью соперниками, которые будут подбираться на основе системы посева. Сообщается, что второй вариант пользуется большей поддержкой, поскольку он даст возможность увеличить количество топ-игр на групповом этапе, а это сделает Лигу чемпионов привлекательнее для телевидения. 

Окончательное решение может быть принято в 2021 году. В настоящее время в Лиге чемпионов выступают 32 команды, которые делятся на восемь групп. 

Ранее Боярский признался, что не видит у «Зенита» больших перспектив в ЛЧ. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить