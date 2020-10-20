СМИ: УЕФА рассматривает вариант с расширением Лиги чемпионов до 36 команд

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) может поменять формат проведения Лиги чемпионов с сезона-2024/25.

Об этом сообщает The Telegraph. По информации источника, рассматривается два варианта расширения. Согласно первому, 36 команд будут распределены на шесть групп, каждая команда сыграет по пять матчей дома и на выезде.

Второй вариант предполагает, что каждая команда сыграет с десятью соперниками, которые будут подбираться на основе системы посева. Сообщается, что второй вариант пользуется большей поддержкой, поскольку он даст возможность увеличить количество топ-игр на групповом этапе, а это сделает Лигу чемпионов привлекательнее для телевидения.

Окончательное решение может быть принято в 2021 году. В настоящее время в Лиге чемпионов выступают 32 команды, которые делятся на восемь групп.

Ранее Боярский признался, что не видит у «Зенита» больших перспектив в ЛЧ.