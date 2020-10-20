Источник: стоимость футболистов «Спартака» преодолела отметку в €100 млн

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Общая стоимость игроков московского футбольного клуба «Спартак» превысила отметку в €100 млн, согласно данным портала Transfermarkt.
Источник: стоимость футболистов «Спартака» преодолела отметку в €100 млн
  • © РИА Новости / Алексей Филиппов

Как сообщается на сайте портала, «Спартак» занимает четвёртое место в Российской премьер-лиге по стоимости состава (€106,45 млн).

Лидером по этому показателю является петербургский «Зенит» (€180,3 млн). Второе место занимает столичный ЦСКА (€138,2 млн), а тройку замыкает «Краснодар» (€115,65 млн).

После 11 туров «Зенит» находится на первом месте чемпионата России, набрав 24 очка. «Спартак» располагается на второй строчке с таким же количеством очков, уступая по дополнительным показателям.

Ранее сообщалось, что Спартак» пытался приобрести защитника «Ромы» Бруно Переса.

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