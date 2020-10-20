Глава КДК РФС высказался о нарушении Грулёва на Карпове в матче ЦСКА — «Динамо»
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«Судья оценил игровой эпизод, предъявив жёлтую карточку футболисту «Динамо». В соответствии с дисциплинарным регламентом у КДК нет оснований для рассмотрения этого эпизода», — цитирует Григорьянца РИА Новости.
Грулёв на 16-й минуте в верховой борьбе попал Карпову локтем в лицо. У игрока ЦСКА пошла кровь, после чего его заменили. Грулёв же получил по итогам момента жёлтую карточку.
Позже в ЦСКА рассказали, что у Карпова диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга и закрытый перелом костей носа.
Ранее Грулёв пожелал выздоровления получившему травму футболисту ЦСКА Карпову.