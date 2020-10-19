Футболист «Брюгге»: мы приехали в Санкт-Петербург за победой над «Зенитом»

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Полузащитник бельгийского «Брюгге» Ханс Ванакен поделился ожиданиями от матча первого тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов с петербургским «Зенитом».
Футболист «Брюгге»: мы приехали в Санкт-Петербург за победой над «Зенитом»
  • globallookpress.com
  • © Panoramic

«Мы готовы выйти на поле и показать всё, что умеем. Это матч против большого европейского клуба. Надо проявлять свои лучшие качества. Мы должны показать всё, что умеем, играть в свой футбол. Мы приехали за победой. Я люблю побеждать, на меньшее не согласен», — цитирует Ванакена «Спорт-Экспресс».

Встреча между «Зенитом» и «Брюгге» состоится 20 октября в Санкт-Петербурге в 20:55 мск. 

Также в этой группе играют дортмундская «Боруссия» и римский «Лацио».

Ранее Магомед Оздоев заявил, что в «Зените» не считают «Брюгге» слабейшей командой в нашей группе ЛЧ.

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