Футболист «Сочи» Заболотный рассказал о психологических проблемах, которые он пережил

Нападающий «Сочи» Антон Заболотный рассказал, как пережил психологические проблемы.

«Я никуда и не ходил. Мог просто взять пива, сидеть дома и смотреть сериальчик. Очень много выпивал. Психологическое состояние было такое, подавленное, разочаровался в себе. Вроде только что вышел в РПЛ с «Уфой», оказался не нужен и свободным агентом перешёл в ПФЛ и даже там два-три месяца сидел на замене, хотя приехал играть, за практикой», — приводит слова Заболотного Sport24.

По его словам, у него было подавленное состояние и депрессия, но в один момент он прочитал биографии Златана Ибрагимовича и Алекса Фергюсона и решил пересмотреть своё отношение к жизни. По его словам, именно тогда он начал более профессионально относиться к тренировкам и футболу.

«Может, тренер это всё заметил. Хотя, опять же, перемены были рывками. Я делал шажок в правильном направлении, а потом чуть-чуть ошибался, дальше опять старался наверстать. Спасибо жене, спасибо друзьям, что помогали, говорили, что не всё потеряно. Были ведь талантливые ребята, у кого не получилось, кто не мог найти команду, кто заканчивал с карьерой. Это во вторых лигах и ФНЛ частая практика, к сожалению», — добавил Заболотный.

Заболотный перешёл в «Сочи» из «Зенита» в 2019 году. С тех пор он провёл 32 матча, забил семь мячей и отдал шесть результативных передач.

Ранее сообщалось, что дубль Заболотного помог «Сочи» обыграть «Ростов» в матче десятого тура РПЛ.