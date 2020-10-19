«Салават Юлаев» нанёс «Сочи» пятое поражение подряд в КХЛ

Уфимский «Салават Юлаев» победил «Сочи» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча прошла в Сочи и завершилась в пользу гостей — 2:0.

В составе уфимцев отличились Теэму Хартикайнен и Александр Алексеев.

Для «Сочи» это поражения стало пятым подряд.

В следующем матче «Салават Юлаев» сыграет с подольским «Витязем», а «Сочи» встретится с череповецкой «Северсталью».

В другой игре регулярного чемпионата пекинский «Куньлунь Ред Стар» одолел нижегородское «Торпедо» (3:1).

Ранее сообщалось, что «Ак Барс» обыграл «Сибирь» в КХЛ.