«Салават Юлаев» нанёс «Сочи» пятое поражение подряд в КХЛ
Встреча прошла в Сочи и завершилась в пользу гостей — 2:0.
В составе уфимцев отличились Теэму Хартикайнен и Александр Алексеев.
Для «Сочи» это поражения стало пятым подряд.
В следующем матче «Салават Юлаев» сыграет с подольским «Витязем», а «Сочи» встретится с череповецкой «Северсталью».
В другой игре регулярного чемпионата пекинский «Куньлунь Ред Стар» одолел нижегородское «Торпедо» (3:1).
Ранее сообщалось, что «Ак Барс» обыграл «Сибирь» в КХЛ.