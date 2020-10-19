«Салават Юлаев» нанёс «Сочи» пятое поражение подряд в КХЛ

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Уфимский «Салават Юлаев» победил «Сочи» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
официальный сайт ХК "Салават Юлаев"

    Встреча прошла в Сочи и завершилась в пользу гостей — 2:0.

    В составе уфимцев отличились Теэму Хартикайнен и Александр Алексеев. 

    Для «Сочи» это поражения стало пятым подряд.

    В следующем матче «Салават Юлаев» сыграет с подольским «Витязем», а «Сочи» встретится с череповецкой «Северсталью».

    В другой игре регулярного чемпионата пекинский «Куньлунь Ред Стар» одолел нижегородское «Торпедо» (3:1).

    Ранее сообщалось, что «Ак Барс» обыграл «Сибирь» в КХЛ.

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