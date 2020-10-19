«Химки» проиграли «Астане» в Единой лиге ВТБ
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Встреча прошла в Химках и завершилась со счётом 88:89.
Самым результативным игроком матча стал центровой хозяев Девин Букер, который оформил дабл-дабл из 30 очков и 15 подборов. Его партнёр по команде Алексей Швед отметился дабл-даблом из 19 очков и 12 передач. В составе победителей 22 балла в свой актив записал Джеремайя Хилл, также дабл-дабл из 11 очков и десяти передач совершил Майкл Томпсон.
В следующем матче Единой лиги «Химки» встретятся с «Цмоки-Минск», а «Астана» сыграет с «Автодором».
Ранее сообщалось, что «Химки» потерпели четвёртое поражение подряд в Евролиге.