«Химки» проиграли «Астане» в Единой лиге ВТБ

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Подмосковные «Химки» потерпели поражение от «Астаны» в матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги.
«Химки» проиграли «Астане» в Единой лиге ВТБ
  • ©bckhimki.com

Встреча прошла в Химках и завершилась со счётом 88:89.

Самым результативным игроком матча стал центровой хозяев Девин Букер, который оформил дабл-дабл из 30 очков и 15 подборов. Его партнёр по команде Алексей Швед отметился дабл-даблом из 19 очков и 12 передач. В составе победителей 22 балла в свой актив записал Джеремайя Хилл, также дабл-дабл из 11 очков и десяти передач совершил Майкл Томпсон.

В следующем матче Единой лиги «Химки» встретятся с «Цмоки-Минск», а «Астана» сыграет с «Автодором».

Ранее сообщалось, что «Химки» потерпели четвёртое поражение подряд в Евролиге.

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