Этап Гран-при по фигурному катанию во Франции отменён из-за COVID-19
- РИА Новости
Об этом сообщается на сайте Международного союза конькобежцев.
«После заявления президента Франции Эммануэля Макрона от 14 октября 2020 года о введении комендантского часа в районе Гренобля и в консультации с городом Гренобль Французская федерация ледовых видов спорта приняла трудное решение отменить мероприятие», — говорится в заявлении.
Соревнования должны были пройти с 13 по 15 ноября в Гренобле.
До этого по той же причине был отменён этап Гран-при в Канаде, запланированный в конце октября в Оттаве.
Ранее сообщалось, что ЧЕ по самбо в Екатеринбурге отменён из-за коронавируса.