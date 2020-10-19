Этап Гран-при по фигурному катанию во Франции отменён из-за COVID-19

Этап Гран-при по фигурному катанию сезона-2020/21 во Франции отменён в связи с распространением коронавируса.

Об этом сообщается на сайте Международного союза конькобежцев.

«После заявления президента Франции Эммануэля Макрона от 14 октября 2020 года о введении комендантского часа в районе Гренобля и в консультации с городом Гренобль Французская федерация ледовых видов спорта приняла трудное решение отменить мероприятие», — говорится в заявлении.

Соревнования должны были пройти с 13 по 15 ноября в Гренобле.

До этого по той же причине был отменён этап Гран-при в Канаде, запланированный в конце октября в Оттаве.

Ранее сообщалось, что ЧЕ по самбо в Екатеринбурге отменён из-за коронавируса.