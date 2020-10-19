Нурмагомедов: без разницы, что Гэтжи приготовит к нашему бою

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов заявил, что в бою с американцем Джастином Гэтжи он будет отталкиваться от своих сильных сторон.

«Мне без разницы, что будет готовить Гэтжи. Я думаю о своих навыках. Если пойдёт в лобовое — примем, будет прессинговать — дадим отпор. Не люблю фокусироваться на лучших сторонах соперника. Я делаю то, что мне нравится. Не хочу думать о том, что должен будет делать мой соперник, — этим я отличаюсь от многих бойцов», — сказал Нурмагомедов в эфире Reebok в Instagram.

Бой Нурмагомедова с Гэтжи состоится 24 октября на «Бойцовском острове» в Абу-Даби в рамках турнира UFC 254. Нурмагомедов за свою карьеру одержал 28 побед и не потерпел ни одного поражения. На счету Гэтжи 22 победы и два поражения в MMA.

Ранее Нурмагомедов назвал условия, при которых Фергюсон получит титульный бой с ним.