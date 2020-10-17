Матч УНИКСа в баскетбольном Еврокубке отменён из-за коронавируса

Матч четвёртого тура группового этапа баскетбольного Еврокубка между казанским УНИКСом и французским «Бурком» отменён.

Об этом сообщается на сайте Еврокубка.

Изначально игра была запланирована на 21 октября, но недавно французская сторона запросила его перенос, так как тренерский штаб клуба из-за коронавируса не может собрать заявку на матч.

Если предложения Евролиги о поправках в протокол по COVID-19 будут приняты, то встреча будет перенесена, но если не получится, то российскому клубу засчитают техническую победу.

Ранее сообщалось, что турнир четырёх континентов по фигурному катанию отменён из-за коронавируса.