Матч УНИКСа в баскетбольном Еврокубке отменён из-за коронавируса

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Матч четвёртого тура группового этапа баскетбольного Еврокубка между казанским УНИКСом и французским «Бурком» отменён.
Матч УНИКСа в баскетбольном Еврокубке отменён из-за коронавируса
  • © РИА Новости / Максим Богодвид

Об этом сообщается на сайте Еврокубка.

Изначально игра была запланирована на 21 октября, но недавно французская сторона запросила его перенос, так как тренерский штаб клуба из-за коронавируса не может собрать заявку на матч.

Если предложения Евролиги о поправках в протокол по COVID-19 будут приняты, то встреча будет перенесена, но если не получится, то российскому клубу засчитают техническую победу.

Ранее сообщалось, что турнир четырёх континентов по фигурному катанию отменён из-за коронавируса.

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